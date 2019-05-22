Після матчу з Динамо на честь чемпіонства Шахтаря заспівають Maruv, Гайтана і Оля Полякова – пряма трансляція концерту

Донецький Шахтар організував святкування з нагоди здобуття титулу чемпіона України та перемоги в національному Кубку.

Відразу після матчу 30-го туру між Шахтарем і Динамо відбудеться церемонія нагородження "гірників" золотими медалями та святковий концерт, повідомляє прес-служба донеччан.

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Відзначається, що в святковому шоу участь візьмуть такі зірки, як Maruv, Гайтана та Оля Полякова.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Шахтар здобув Кубок України та достроково гарантував собі чемпіонство в УПЛ, оформивши третій "золотий дубль" поспіль.

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