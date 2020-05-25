"Після матчу у роздягальню прийшли чотири президенти": Едмар пригадав найпам'ятніший поєдинок у кар'єрі

Легендарний півзахисник збірної України Едмар поділився спогадами щодо свого найемоційнішого матчу.

"Матч Україна – Франція. Коли ми виграли 2:0. Для мене це був божевільний поєдинок. На матчі були чотири президенти України.

"З'явився свій стиль": Левченко – про майбутнє тренерського штабу збірної України

Вони прийшли потім до нас в роздягальню. Коли ми їхали на автобусі зі стадіону, ми ледве пройшли. Просто людей було повно, і вони всі кричали: "Україна!", – сказав Едмар в інтерв'ю виданню Хsport.

Нагадаємо, Едмар дебютував у збірній України 10 серпня 2011 року у товариському матчі проти Швеції. Загалом, провів у футболці "синьо-жовтих" 15 поєдинків і забив один гол.

Суперник України – унікальний кілер Європи: шокував Баварію, вимагав трансфер алкоголем, публічно зневажив тренера