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"Після матчу у роздягальню прийшли чотири президенти": Едмар пригадав найпам'ятніший поєдинок у кар'єрі

08:00 285 Читать на русском
"Після матчу у роздягальню прийшли чотири президенти": Едмар пригадав найпам'ятніший поєдинок у кар'єрі
Едмар проти Франка Рібері / Фото з відкритих джерел

Легендарний півзахисник збірної України Едмар поділився спогадами щодо свого найемоційнішого матчу.

"Матч Україна – Франція. Коли ми виграли 2:0. Для мене це був божевільний поєдинок. На матчі були чотири президенти України.

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Вони прийшли потім до нас в роздягальню. Коли ми їхали на автобусі зі стадіону, ми ледве пройшли. Просто людей було повно, і вони всі кричали: "Україна!", – сказав Едмар в інтерв'ю виданню Хsport.

Нагадаємо, Едмар дебютував у збірній України 10 серпня 2011 року у товариському матчі проти Швеції. Загалом, провів у футболці "синьо-жовтих" 15 поєдинків і забив один гол.

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Теги
Едмар Едмар Франція Франція Україна Україна Збірна України
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