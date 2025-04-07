Новачок "біло-синіх" Валерій Лучкевич прокоментував свій перший матч у складі команди в рамках 23-го туру УПЛ проти Лівого Берега (2:0).

– Дуже приємно дебютувати у переможному матчі, радий, що це сталося, і вдвічі задоволений, що ми сьогодні здобули три очки.

Динамо – Лівий Берег: прес-конференція Шовковського – про окуляри для Михавка, святкування Ярмоленка та гру опонента

– Триває боротьба за чемпіонство. Чи це тисне на команду?

– Ми до кожного матчу готуємося, як до останнього, завдання на кожну гру – перемагати. Не сказав би, що є тиск, усе залежить лише від нас, від нашої гри.

– У першому таймі Динамо завдало не дуже багато ударів по воротах суперника, але вдалося забити гол наприкінці – у роздягальню. Чи стало це переломним моментом?

– Це був дуже важливий гол, тому що Лівий Берег сидів дуже глибоко в обороні, і цей м’яч змусив суперника розкриватися. Як показав другий тайм, у нас з’явилося набагато більше моментів для взяття воріт, і другий гол одразу по перерві дав нам більше варіантів для майбутніх атак. Звісно, коли перемагаєш з рахунком 2:0, почуваєшся впевненіше й граєш спокійніше.

– Символічно, що минулий матч ви провели у грудні у складі Колоса якраз проти Динамо, вийшовши на заміну наприкінці поєдинку. Тепер ситуація повторилася вже у складі Динамо.

– Це чистий збіг. Хлопці в Динамо мене дуже тепло прийняли, всі хороші, допомагають, є у кого повчитися. Крім того, тренерський штаб та керівництво клубу роблять усе, щоб команда могла боротися за чемпіонство.

– Як вас привітали з дебютом партнери та тренери?

– Просто привітали на словах, і після матчу сказали йти тренуватися, щоб допрацювати (посміхається).

– Наступний матч у Кривому Розі з Кривбасом. З якими думками їхатимете туди, враховуючи останні події та безпекову ситуацію?

– Звісно, усі переживають, днями там була трагедія, яку просто неможливо уявити. Мої співчуття усім загиблим. Це дуже страшно. Щодо гри – будемо готуватися, сподіваюся, усе пройде безпечно, – сказав Лучкевич для прес-служби Динамо.

Додамо, що Лучкевич вийшов на поле на 87-й хвилині замість Караваєва.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Лучкевич підписав контракт з Динамо до кінця сезону. Попереднім його клубом був Колос, за який він провів 3 матчі у нинішній кампанії.

Динамо било Лівий Берег феєричними голами – унікальне святкування Ярмоленка, топ Шапаренка і Ваната, лють Шовковського