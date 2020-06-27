"Після матчу була безсонна ніч": Ісенко – про свою вражаючу гру в серії пенальті, яка вивела Ворсклу у фінал Кубка

Павло Ісенко – герой Ворскли у півфіналі Кубка України – зізнався, що після тріумфального матчу проти Маріуполя відчував неймовірні емоції.

Нагадаємо, Ісенко став героєм серії пенальті у півфіналі Кубка України Маріуполь – Ворскла. 16-річний голкіпер вийшов на заміну наприкінці екстра-тайму та відбив 3 пенальті. Ворскла вийшла у фінал і побореться за трофей з київським Динамо – матч відбудеться 8 липня у Харкові.

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"Мама була дуже рада. Були хороші емоції. Сказала, що пишається мною, була дуже рада, навіть зірвала голос. Було багато повідомлень, багато хто відзначав, всім спасибі за підтримку.

Мені ще до матчу сказали, що я вийду на серію пенальті. Налаштовувався, тренувався. Перед матчем нормально спав, а ось після нього була безсонна ніч. Буду далі ще додавати і додавати. Зупинятися не треба.

Вдячний за привітання і підтримку. Приходьте, дивіться футбол, це дуже допомагає", – розповів Ісенко в ефірі Футбольного формату.

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