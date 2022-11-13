"Йовічевіч – фантастична людина. Я знав його ще минулого сезону, коли він працював в УПЛ. Тепер ми в одній команді.

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З того моменту, коли я побачив його на зборах Шахтаря в Роттердамі, він став мені наче батько. Дуже щасливий працювати з ним.

В день матчу він дуже зосереджений, але після гри він зовсім інша людина – посміхається, жартує з усіма, розповідає історії. Я ж кажу – як батько всім нам.

Які в нього вимоги до форвардів? Ми маємо працювати, як команда. Немає якихось специфічних завдань для кожного окремо, просто всі виконують свою роль. Якщо ти можеш забити, то роби це. У нас є команда і разом в нас виходить чудовий сезон", – сказав Траоре в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лассіна провів за донеччан 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

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