Екс-півзахисник дніпрян Валерій Федорчук розповів про пропозиції від команд з інших чемпіонатів після виходу у фінал другого за силою єврокубку у сезоні 2014/15.

"Конкретна офіційна пропозиція була від познанського Леха. Не люблю говорити про неофіційні, бо це все чутки і ти їх ніяк не перевіриш. На той момент у мене через пів року закінчився контракт з Дніпром. Я завжди мріяв пограти в Європі.

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Лех надіслав мені презентацію, контракт. Але тоді це не просунулося далі і я залишився у Дніпрі. Ми непогано розпочали, у нас у групі були хороші команди – Лаціо, Сент-Етьєн, Русенборг. Ми успішно розпочали сезон. Плюс у мене розпочалися перемовини з Дніпром щодо продовження співпраці.

У нас був такий габаритний футболіст Піко. Він випадково впав мені на ногу у боротьбі, і в мене трапився рецидив передніх хрестоподібних зв'язок. Тому історія з Дніпром завершилася не так, як я б хотів", – сказав Федорчук в інтерв'ю YouTube-каналу Руха.

Нагадаємо, Федорчук виступав за Дніпро з 2010 по 2015 роки (з орендами у Кривбас, Карпати та Волинь), після чого перейшов у Динамо. До слова, у 2018 році Валерій таки спробував легіонерського хліба, зігравши сім матчів за Ригу (1 гол).

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