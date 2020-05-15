"Після дуелі з Галатасараєм весь Львів був п'яним": Федецький – про історичний вихід Карпат в груповий етап Ліги Європи

Колишній захисник Карпат Артем Федецький має, що згадати про кваліфікацію Ліги Європи сезону 2010/11.

"Це було щось неймовірне. Здавалося, що все пропало, в якийсь момент все обірвалося. Пропустили на 90-й хвилині, я навіть звернувся до бога. Коли фанати погнали нас вперед – інших варіантів не було. З нізвідки взялися сили й потрібні емоції, які допомогли мені зробити авантюру – побігти вперед. Дуже здорово відпасував Ігор Худоб'як, який виграв неймовірний м'яч, а мені просто пощастило зіграти на випередження з Батістою і забити гол. У мене спливають порівняння з фіналом Ліги чемпіонів МЮ – Баварія (2:1).

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Після дуелі з Галатасараєм весь Львів був п'яним, а центр – біло-зеленим. Біля дверей моєї квартири було все обклеєно атрибутикою Карпат. Тільки через тиждень ми почали розуміти, що сталося.

До речі, розповім цікаву історію, яка пов'язана з Франком Райкардом – тодішнім тренером Галатасарая. Під час відпустки в ОАЕ мене потягнуло пограти в футбол з дітьми. Раптово підійшов Райкард. Зав'язалася розмова, він мене не впізнав, але я нагадав, що залишив його команду за бортом Ліги Європи. Райкард згадав і обійняв мене по-дружньому. Класний мужик", – розповів Федецький у ефірі програми Залишайся з Футболом.

Нагадаємо, Карпати пройшли Галатасарай завдяки більшій кількості голів на виїзді і вперше в своїй історії пробилися до групового етапу Ліги Європи.

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