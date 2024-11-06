"Я дуже щасливий. Це неймовірна перемога для нас в такий момент. Три очки – це найголовніше зараз. Стосовно особистої нагороди (найкращого гравця матчу), то це дуже приємно.

Шахтар – Янг Бойз – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ключовий момент у грі? Це гол Зубкова, який зрівняв рахунок. Він додав нам впевненості. Це був переломний момент, завдяки якому ми почали грати у свій футбол. Своєю чергою, завдяки цьому ми забили другий швидкий гол, після чого почали відштовхуватись від результату.

Чи почуваємося ми у Гельзенкірхені як вдома? Тут неймовірна атмосфера. Ми знаємо, що у Німеччині проживають багато переселенців з України, німці також нас дуже сильно підтримують. Я дуже їм за це вдячний.

Зараз для нас кожний бал надважливий, ми зобов'язані перемагати таких суперників як Янг Бойз, тому що наступним нашим суперником стане ПСВ, далі нас чекатиме Баварія. У цих матчах нам також треба буде набирати очки, щоб досягнути результатів у ЛЧ", – сказав Судаков в етері Футбол 2.0.

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