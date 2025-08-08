"Після дороги почувалися трохи важко": Різник розповів, чи здивував Панатінаїкос гравців Шахтаря
Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник прокоментував нічию в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА з Панатінаїкосом (0:0).
– Дмитре, поєдинок з Панатінаїкосом завершився нічиєю. Яким вийшло це протистояння для Шахтаря? Чи все було за планом?
– Очікували, що зустріч буде складною, тим більше на виїзді. Місцями гра давалася, а подекуди – ні, тож вважаю, що результат є закономірним. Усе вирішиться в матчі в Польщі.
– Ти сказав, що гра десь вдавалася, а десь – ні. У яких саме моментах, на твою думку, не вдавалося і чого не вистачило для перемоги?
– Не вдавалися окремі моменти в грі, проте загалом після дороги почувалися трохи важко. Але це не може бути виправданням – гратимемо й побачимо, що буде наступного тижня.
– Ти діяв у матчі дуже рішуче й упевнено, а в багатьох епізодах, можна сказати, навіть рятував команду. Як оцінюєш власні дії?
– Зіграв добре, але вся команда – молодці. Ми не програли, але й не виграли, віддали всі сили, тож, повторюся, усе вирішиться в Польщі.
– Чи вразив чимось суперник?
– Ми розбирали опонента і були готові. Якщо чесно, нічим не вразив.
– На команду чекає другий поєдинок, який відбудеться в Кракові. Які очікування від підтримки та майбутньої зустрічі?
– Звісно, хочеться, щоб стадіон був повний, тому запрошую всіх уболівальників відвідати матч-відповідь у Кракові, - цитує різника офіційний сайт Шахтаря.
