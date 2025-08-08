– Дмитре, поєдинок з Панатінаїкосом завершився нічиєю. Яким вийшло це протистояння для Шахтаря? Чи все було за планом?

– Очікували, що зустріч буде складною, тим більше на виїзді. Місцями гра давалася, а подекуди – ні, тож вважаю, що результат є закономірним. Усе вирішиться в матчі в Польщі.

"Навіщо потрібен VAR, якщо він не втручається?": Туран дав Різнику вказівку на матч-відповідь з Панатінаїкосом

– Ти сказав, що гра десь вдавалася, а десь – ні. У яких саме моментах, на твою думку, не вдавалося і чого не вистачило для перемоги?

– Не вдавалися окремі моменти в грі, проте загалом після дороги почувалися трохи важко. Але це не може бути виправданням – гратимемо й побачимо, що буде наступного тижня.

– Ти діяв у матчі дуже рішуче й упевнено, а в багатьох епізодах, можна сказати, навіть рятував команду. Як оцінюєш власні дії?

– Зіграв добре, але вся команда – молодці. Ми не програли, але й не виграли, віддали всі сили, тож, повторюся, усе вирішиться в Польщі.

– Чи вразив чимось суперник?

– Ми розбирали опонента і були готові. Якщо чесно, нічим не вразив.

– На команду чекає другий поєдинок, який відбудеться в Кракові. Які очікування від підтримки та майбутньої зустрічі?

– Звісно, хочеться, щоб стадіон був повний, тому запрошую всіх уболівальників відвідати матч-відповідь у Кракові, - цитує різника офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар розписав нічию з Панатінаїкосом: Різник – герой, Егіналдо травмувався через хвилину після виходу на поле