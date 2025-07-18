"Після 6:0 завдання щодо переможця двораундового поєдинку було практично вирішене. Тож, мабуть, усі думки у донецької команди були вже пов’язані із наступним суперником, більш серйозним – турецьким Бешикташем. Після шести пропущених м’ячів навіть Барселона не відігралася б.

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У донеччан було багато моментів, однак вони їх не використали. Так що над реалізацією ще потрібно попрацювати. Можливо, "гірники" експериментували, застосовували награні комбінації. Було видно, що футболісти діють не в повну силу.

Та й ротація була. Тож повторюсь: їм потрібно вже готуватись до Бешикташу. Видається, що в донецької команди усі думки вже саме про цей матч", – сказав Фомін у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після феєричного розгрому у першому поєдинку "гірники" несподівано обійшлись без голів у матчі-відповіді, не зумівши принести такі необхідні очки Україні у таблицю коефіцієнтів.

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