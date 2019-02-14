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Пішов з життя екс-керівник молодіжної академії Манчестер Юнайтед – він виховав Гіггза, Бекхема та інших

15:35 264 Читать на русском
Пішов з життя екс-керівник молодіжної академії Манчестер Юнайтед – він виховав Гіггза, Бекхема та інших
Ерік Харрісон / Sky Sports

Колишній керівник молодіжної академії Манчестер Юнайтед Ерік Харрісон пішов з життя у віці 81 року.

Про смерть колишнього тренера повідомляє англійське видання Sky Sports. До слова, чотири роки тому у Харрісона була діагностована змішана деменція.

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Спеціаліст був призначений тренером академії Манчестер Юнайтед у 1981-у році та загалом пропрацював у структурі 27 років.

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Під його керівництвом з академії випустився так званий "Клас-92", у який входили Раян Гіггз, Пол Скоулз, Девід Бекхем, Ніккі Батт, Гарі і Філ Невілли.

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Англія Головне Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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