Пишногруда російська модель поділилась дуже відвертими фото – через неї зірка Баварії покинув сім'ю

Ефектна російська супермодель Ольга Коробіцина розірвала соцмережі своєю свіжою фотосесією.

У той час, як Ольга знімалася у відвертих фотосесіях, зірка Баварії Хамес Родрігес таємно переписувався з дівчиною.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що колумбійський хавбек покинув сім'ю через російську модель.

Про свої стосунки з футболістом заявляла і сама Коробіцина. За її словами, колумбієць сам зв'язався з нею через одну із соціальних мереж.

Хамес Родрігес покинув сім'ю заради російської моделі, – ЗМІ