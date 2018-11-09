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Пишногруда російська модель поділилась дуже відвертими фото – через неї зірка Баварії покинув сім'ю

11:04 3383 Читать на русском
Пишногруда російська модель поділилась дуже відвертими фото – через неї зірка Баварії покинув сім'ю
Ольга Коробіцина

Ефектна російська супермодель Ольга Коробіцина розірвала соцмережі своєю свіжою фотосесією.

У той час, як Ольга знімалася у відвертих фотосесіях, зірка Баварії Хамес Родрігес таємно переписувався з дівчиною.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що колумбійський хавбек покинув сім'ю через російську модель.

Про свої стосунки з футболістом заявляла і сама Коробіцина. За її словами, колумбієць сам зв'язався з нею через одну із соціальних мереж.

Хамес Родрігес покинув сім'ю заради російської моделі, – ЗМІ

Next photo from the shoot

Публикация от Helga Lovekaty (@helga_model)

inspirational

Публикация от Helga Lovekaty (@helga_model)

Теги
Світ Хамес Родрігес Хамес Родрігес Баварія Баварія Дівчата футболістів Дівчина дня
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