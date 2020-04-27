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"Пішла від того, хто мене принижував": росіянка звинуватила Белькевича у насильстві

27 квітня 17:40 3804 Читать на русском
"Пішла від того, хто мене принижував": росіянка звинуватила Белькевича у насильстві
Анна Сєдокова і Валентин Белькевич / Фото з відкритих джерел

Колишня дружина Валентина Белькевича Анна Сєдокова розповіла, чому пішла від екс-футболіста Динамо.

"Про що ми з вами говоримо, якщо навіть зараз мене кожен день засуджують за те, що я в 21 зробила вибір і пішла від чоловіка-аб'юзера (того, хто вчиняє насильство над іншими – прим.)?

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Пішла від того, хто принижував мене. Хоча мене зупиняла навіть власна матір", – написала Сєдокова на власній сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Белькевич і Сєдокова одружилися у червні 2004-го. Менше ніж через два роки пара розлучилася – у них залишилась донька Аліна. 1 серпня 2014 року Валентин помер від тромбоемболії.

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