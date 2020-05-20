Піщек підписав новий контракт з Борусією Дортмунд

34-річний захисник Лукаш Піщек та дортмундська Борусія узгодили продовження контракту.

Договір поляка з "джмелями" пролонгований ще на рік – до 30 червня 2021-го, інформує офіційний сайт клубу.

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Піщек планує провести у складі Борусії останній сезон, після чого завершить кар'єру. Захисник приєднався до Дортмунда одинадцять років тому з Герти і став справжньою легендою Вестфаленштадіона. В його активі 18 голів у 355 матчах за "чорно-жовтих", два титули чемпіона Німеччини і два Кубка.

Нагадаємо, Лукаш Піщек у листопаді минулого року провів свій останній матч за збірну Польщі.

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