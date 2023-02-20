Головний тренер ярославського Шинника Вадим Євсєєв вирішив підтримати свою команду, яка отримала на горіхи від гравців Миная.

"З чого хочу розпочати. Були вихідні, був інцидент. Тому від себе особисто хочу сказати, що я пишаюся вами. Вами я пишаюся! Ми правильний вибір зробили у команді, дали відсіч.

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Люди хотіли хайпанути. Але ви цього не зробили. Вас було мало, ви не відступили назад, а дали відсіч. Бачив там, хто валявся, хто бився. Нічого страшного", – виступив Євсєєв перед своїми підопічними. Гравці відповіли на промову тренера потрійним "Ура!"

Нагадаємо, 13 лютого між представниками Миная та ярославльського Шинника виникла бійка в турецькому готелі. Українці дали відсіч нахабам, але в підсумку обидва клуби виселили.

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