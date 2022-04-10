Захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився емоціями від благодійного матчу на підтримку України проти Олімпіакоса.

"Я пишаюся тим, що я – українець! Наша сила в єдності! А про наші міста-герої має знати весь світ. Усі кошти, отримані від благодійних матчів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу жителям України.

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Ми й далі працюватимемо на перемогу. Але найголовніше, що перемога вже за нашою рідною Україною", – написав Бондар у своєму Instagram.

Нагадаємо, Шахтар вчора провів благодійний поєдинок з Олімпіакосом. "Гірники" в експериментальному складі поступились грекам (1:0) – у складі донеччан вийшли виключно українці.

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