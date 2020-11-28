"Марадона вилетів з центру поля, і я йшов за ним по п'ятах. Коли судиш когось на кшталт Марадони, не можеш відірвати від нього очей. Англійці тричі намагалися збити його, але бажання перемогти рухало Марадону вперед. Я кричав "перевага" (атакувальної сторони – прим. Футбол 24), поки він не дійшов до штрафного.

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Я спостерігав за Марадоною через штрафний, гадаючи, як він пішов від трьох захисників і вів м'яч майже 50 метрів. Я подумав: "Зараз захисники спробують його збити". Я був готовий свистіти пенальті.

На мій подив, він обійшов іншого захисника і воротаря і забив гол, який став "голом століття". Як людина, і як суддя, я пишаюся, що зіграв роль в цьому історичному моменті. Якби я свиснув фол в будь-якому з перших трьох контактів, ми б не побачили таку розкіш. Те, що я дав грати, – одне з моїх найбільших досягнень", – поділився Бін-Нассер у коментарі BBC Sport.

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