Ляпорт: Пишаюсь Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт прокоментував поразку від Тоттенхема в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми віддали всі сили і боролися до самого кінця. Пишаюся командою, продовжимо працювати над наступними завданнями. Дякую вам за неймовірну підтримку", – написав Ляпорт у своєму Twitter.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Тоттенхем з рахунком 4:3, але вилетів з Ліги чемпіонів через меншу кількість голів на виїзді. У півфіналі "шпори" зіграють проти сенсаційного Аякса.

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