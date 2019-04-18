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Ляпорт: Пишаюсь Манчестер Сіті

10:07 606 Читать на русском
Ляпорт: Пишаюсь Манчестер Сіті
Емерік Ляпорт / соцмережі

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт прокоментував поразку від Тоттенхема в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Хин Мін Сон 7’
Хин Мін Сон 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Хин Мін Сон
10’ Хин Мін Сон
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Ми віддали всі сили і боролися до самого кінця. Пишаюся командою, продовжимо працювати над наступними завданнями. Дякую вам за неймовірну підтримку", – написав Ляпорт у своєму Twitter.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Тоттенхем з рахунком 4:3, але вилетів з Ліги чемпіонів через меншу кількість голів на виїзді. У півфіналі "шпори" зіграють проти сенсаційного Аякса.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: один з найкращих матчів в історії ЛЧ, тріумф VAR, провал Ляпорта та елітний футбол від Сона

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Емерік Ляпорт Емерік Ляпорт
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