Пірло знехтував пропозиціями із АПЛ та Серії А заради роботи в молодіжці Ювентуса

"Я пишаюся тим, що розпочав кар'єру тренера і сподіваюся випробувати ті емоції, які я мав як гравець. Я не можу дочекатися початку, тому що роки після мого виходу на пенсію змусили мене зрозуміти, що це той шлях, яким я хотів рухатися вперед. Я дуже радий, що повернувся в Ювентус.

Ювентус ефектним відео презентував повернення до класичної форми

Я також отримував пропозиції із АПЛ та Серії А, але вирішив, що Ювентус – найкраще місце для початку. Мені потрібно пояснити хлопцям, що насправді означає Ювентус. Кожен, хто грає проти нас, захоче виграти ще більше, і ми мусимо щоразу доводити собі, на що здатні", – наводить слова Пірло Football-italia.

Нагадаємо, чемпіон світу 2006 року завершив професіональну кар'єру гравця у листопаді 2017-го.

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