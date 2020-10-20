Пірло завдав першої офіційної поразки Луческу в Динамо – тренер Ювентуса успішно дебютував у Лізі чемпіонів
22:09 - Читать на русском
Матч між Динамо та Ювентусом став знаковим для обох наставників.
завершено
Альваро Мората 46’
Альваро Мората 84’
46’ Альваро Мората
84’ Альваро Мората
Ювентус переміг Динамо з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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Поєдинок був історичним для обох тренерів – Луческу дебютував у ЛЧ з Динамо, а Пірло провів перший поєдинок в найпрестижнішому турнірі Європи в статусі тренера у своїй кар'єрі. Проте для румуна зустріч завершилась з гірким присмаком – Мірча зазнав першої поразки за три місяці в Динамо.
Зауважимо, що Луческу до цього провів 10 офіційних матчів (8 перемог та 2 нічиї) на чолі "біло-синіх".
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