Матч між Динамо та Ювентусом став знаковим для обох наставників.

Ювентус переміг Динамо з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Поєдинок був історичним для обох тренерів – Луческу дебютував у ЛЧ з Динамо, а Пірло провів перший поєдинок в найпрестижнішому турнірі Європи в статусі тренера у своїй кар'єрі. Проте для румуна зустріч завершилась з гірким присмаком – Мірча зазнав першої поразки за три місяці в Динамо.

Зауважимо, що Луческу до цього провів 10 офіційних матчів (8 перемог та 2 нічиї) на чолі "біло-синіх".

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