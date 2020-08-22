Пірло запросив легенду Мілана в Ювентус

Керманич Ювентуса Андреа Пірло запропонував екс-гравцеві Мілана Алессандро Несті увійти в його тренерський штаб, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією джерела, Неста, який наразі очолює Фрозіноне, серйозно розглядає пропозицію подальшої співпраці. Раніше стало відомо, що асистентом Пірло в Ювентусі буде Ігор Тудор – екс-тренер Мілевського.

Зазначимо, що Неста і Пірло разом виступали за Мілан протягом майже десяти років та є хорошими друзями. Андреа нещодавно очолив Ювентус після відставки Саррі, а от Алессандро з 2019 року тренує Фрозіноне, якому не вдалось вийти у Серію А в цьому сезоні.

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