"Ми знали, що це буде складний матч проти команди, яка вміє грати в футбол і випереджає нас у розвитку. У них є футболісти, які звикли так грати, а у нас багато виконавців проводили всього лише другий матч в Лізі чемпіонів.

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Думаю, ця гра допоможе нам вирости. Сподіваюся, деякі з ключових гравців скоро повернуться в стрій, важко проводити кілька матчів поспіль одним складом. Артур, Бентанкур, Рабйо та інші гравці ще дуже молоді, але ми хочемо набратися досвіду і як можна швидше почати грати на рівних з такими командами, як Барселона", – цитує Пірло сайт UEFA.

У групі G Барселона лідирує з 6-ма очками, Ювентус – 2-й (3 бали).

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