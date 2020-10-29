Пірло визнав, що Ювентус поки не готовий грати на рівних з Барселоною
Наставник Ювентуса Андреа Пірло оцінив своїх підопічних за мотивами зустрічі з Барселоною (0:2) у Лізі чемпіонів.
"Ми знали, що це буде складний матч проти команди, яка вміє грати в футбол і випереджає нас у розвитку. У них є футболісти, які звикли так грати, а у нас багато виконавців проводили всього лише другий матч в Лізі чемпіонів.
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Думаю, ця гра допоможе нам вирости. Сподіваюся, деякі з ключових гравців скоро повернуться в стрій, важко проводити кілька матчів поспіль одним складом. Артур, Бентанкур, Рабйо та інші гравці ще дуже молоді, але ми хочемо набратися досвіду і як можна швидше почати грати на рівних з такими командами, як Барселона", – цитує Пірло сайт UEFA.
У групі G Барселона лідирує з 6-ма очками, Ювентус – 2-й (3 бали).
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