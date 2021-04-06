"Президент попередив мене, що ця зустріч відбудеться. Є речі, які не пов'язані з футболом. Між Аллегрі і Аньєллі зберігаються дружні стосунки.

Аньєллі дав привід для чуток про зміну Пірло – все через перегляд фіаско Ювентуса з екс-наставником туринців

Якщо я повечеряю з Мальдіні, це не означає, що я стану тренером Мілана. Я кожного дня спілкуюся з Аньєллі. Ми розмовляємо про все. Він впевнений у мені, і це вселяє спокій", – цитує Пірло Corriere dello Sport.

Нагадаємо, виліт Юве з Ліги чемпіонів та 4-та сходинка у Серії А спровокували чутки про потенційну заміну Пірло на тренерському містку туринців.

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