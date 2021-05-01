"Роналду зіграє в атаці в парі з Дибалою, тому що Мората не в найкращому стані. Він спокійний і добре тренується. Я в порядку. Ми з керівництвом спілкувалися, і це сталося не вперше. Я спокійний. Ми усвідомлюємо, що настав дуже важливий момент. Належить розіграти ще 15 очок і провести фінальний матч за Кубок Італії. Всі ці ігри мають величезне значення. Ми сконцентровані на майбутньому матчі.

Сину Пірло надсилають смертельні погрози через роботу батька у Ювентусі

Погрози на адресу сина? Я вже багато років у футболі і знаю, що таке публічність. Мені шкода, що з моїм сином так вийшло, адже він взагалі не пов'язаний з цією ситуацією. Але йому не слід звертати увагу на тих, хто ховається за клавіатурою. Він повинен дивитися вперед", – наводить слова Пірло офіційний твіттер Ювентуса.

Нагадаємо, сину наставника Ювентуса почали відправляти повідомлення з побажанням смерті йому та Андреа Пірло через невдалі результати клубу. Фахівець очолив Юве влітку. Туринці вилетіли з ЛЧ на стадії 1/8 фіналу, а після 33-х турів Серії А Ювентус розташувався на 4-й сходинці.

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