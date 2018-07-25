Пірло стане асистентом Роберто Манчіні у збірній Італії

Іспанія — 17:14 2130
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Лунін ламає 26-річну традицію Реала – в Мадриді заговорили про кризу
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"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018Інтерв’ю — 16:15 1900
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Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз ТітеІспанія — 13:49 4508
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Ротань отримав пропозицію перейти в Рух, – ЗМІПерша ліга — 13:30 2938
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