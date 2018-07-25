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Пірло стане асистентом Роберто Манчіні у збірній Італії

16:49 242 Читать на русском
Пірло стане асистентом Роберто Манчіні у збірній Італії
Андреа Пірло / фото із соцмереж

Легенда збірної Італії Андреа Пірло буде допомагати головному тренеру національної команди Роберто Манчіні.

Екс-гравець Мілана. Ювентуса та збірної Італії Андреа Пірло увійшов до тренерського штабу Роберто Манчіні в національній команді, повідомляє Football-Italia.

"У 2005 році мав бажання закінчити кар'єру". Андреа Пірло – про свої клуби, "Золотий м'яч" та пропозицію Анчелотті

За інформацією видання, Федерація футболу Італії вже відправила офіційну пропозицію Пірло і той погодився.

Нагадаємо, що 39-річний Пірло завершив кар'єру в листопаді минулого року, коли у нього закінчився контракт з клубом MLS Нью-Йорк Сіті.

Андреа Пірло – Геній, який провів 23 роки на полі, божеволів в Україні, шокував секретом Індзагі та називає вчителем Луческу

Теги
Андреа Пірло Андреа Пірло Італія Італія Італія
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