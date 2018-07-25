Пірло стане асистентом Роберто Манчіні у збірній Італії

Легенда збірної Італії Андреа Пірло буде допомагати головному тренеру національної команди Роберто Манчіні.

Екс-гравець Мілана. Ювентуса та збірної Італії Андреа Пірло увійшов до тренерського штабу Роберто Манчіні в національній команді, повідомляє Football-Italia.

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За інформацією видання, Федерація футболу Італії вже відправила офіційну пропозицію Пірло і той погодився.

Нагадаємо, що 39-річний Пірло завершив кар'єру в листопаді минулого року, коли у нього закінчився контракт з клубом MLS Нью-Йорк Сіті.

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