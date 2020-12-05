"Це важливе дербі для фанатів обох клубів, воно завжди напружене. Втім, брати участь у ньому завжди приємно, тут багато емоцій. Мені пощастило зробити це у ролі гравця, я забивав та віддавав асисти.

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Зараз ми намагаємось хоч трохи відновитися після поєдинку з Динамо. Подумки ми вже налаштовані на дербі. Торіно добре організований, у них чудовий тренер. Команда показує активний футбол і має достатньо якісних гравців у всіх лініях", – наводить слова Пірло Football Italia.

Додамо, що матч Ювентус – Торіно відбудеться завтра (5 грудня). На тижні "Стара синьйора" розбила Динамо (3:0) в рамках Ліги чемпіонів.

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