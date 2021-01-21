"Я дуже радий здобути перший трофей у статусі тренера – це зовсім не те, що здобути трофей у ролі гравця. Це навіть краще, оскільки я очолюю чудову команду та працюю у великому клубі. Чудові відчуття.

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Таке, щоб обидві команди добре грали у фіналі, буває нечасто. Було важливо перемогти, і коли граєш із такою пристрастю, як ми, то Фортуна тобі всміхається. Хотіли довести, що ми не та команда, яка програла Інтеру.

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Я засмучений через те, що Гаттузо не переміг, але щасливий за себе. Сьогодні ми з ним були занадто зосереджені на грі, щоб обмінюватися жартами! Після матчу з Інтером ми отримали забагато критики, враховуючи все, чого ми досягли в цьому сезоні. Я радий, що трофей сьогодні наш. Пресі легко возвеличувати людей і розтоптувати їх. Я звик до цього, впродовж ігрової кар'єри в мене були злети та падіння.

Я знаю, що за спиною в мене великий клуб, тому можу зосередитися на роботі. Критика неминуча, якщо ти з'являєшся нізвідки і починаєш тренувати Ювентус, але за мене та команду все скажуть результати", – заявив Пірло в ефірі Rai Sport.

Відзначимо, що Ювентус упевнено здолав Наполі в двобої за Суперкубок Італії. Голами відзначилися Роналду та Мората.

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