З приходом Андреа Пірло на посаду головного тренера Бернардескі почав отримувати вкрай мало ігрової практики і готовий перейти в інший клуб, повідомляє Il Bianconero.

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Влітку Юве підписав гравця зі схожими характеристиками – Федеріко К'єзу. Саме на нього зараз роблять ставку в Турині. Бернардескі перед Євро не хоче бути в глухому запасі, тому в січні постарається перейти в інший клуб.

Нагадаємо, що Федеріко Бернардескі перейшов у Ювентус із Фіорентини влітку 2017 року. Сума трансферу склала 30 млн євро. У минулому сезоні хавбек провів на полі 38 матчів, став автором двох забитих м'ячів і віддав три результативні передачі. Ювентус став чемпіоном Італії, однак виступи в Лізі чемпіонів завершив на стадії 1/8 фіналу.

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