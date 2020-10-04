"Ми потрапили в дуже хорошу групу. Протистояти Барселоні завжди цікаво, адже це додає відповідальності та концентрації нашим гравцям.

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Ми знаємо, що попереду багато ігор, але є одна хороша новина – гадаю, добре, що ми проведемо перший матч у Києві. У жовтні там не так холодно, як у грудні. Можливо, хоча б так ми не гратимемо на снігу чи льоду", – наводить слова Пірло Tuttosport.

Нагадаємо, Динамо прийматиме Ювентус 20 жовтня. У паралельному матчі першого туру групи G Ференцварош поїде в гості до Барселони.

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