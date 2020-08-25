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Пірло провів перше тренування на чолі Ювентуса

00:52 - Читать на русском
Пірло провів перше тренування на чолі Ювентуса
Андреа Пірло / Твіттер ФК Ювентус

Новоспечений тренер Юве Андреа Пірло розпочав підготовку до нового сезону.

Легенда Ювентуса Андреа Пірло провів перше тренування на чолі "б'янконері".

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"Перший день пройшов чудово. Це був гарний початок, тому ми сподіваємося, що все ставатиме ще краще", – прокоментував свій маленький дебют Пірло.

Відповідно до протоколу щодо запобігання поширення COVID-19, "стара синьйора" тренувалася в невеликих групах. Маттейс де Лігт та Пауло Дибала продовжують відновлюватися від травм, тому участь у тренуванні не брали.

Нагадаємо, Пірло став головним тренером Ювентуса цього літа, змінивши на посаді Мауріціо Саррі. Ігор Тудор став його першим заступником. Двоє інших асистентів – Роберто Бароніо і Антоніо Гальярді.

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24 серпня
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Теги
коронавірус Ігор Ігор Тудор Маттейс Маттейс Де Лігт Пауло Пауло Дибала Андреа Андреа Пірло Ювентус Ювентус Італія
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