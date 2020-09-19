"Ми всі чекаємо нового центрфорварда, але попереду ще багато часу, трансферне вікно відкрите, а кожна команда відчуває схожі проблеми. Ми не поспішаємо.

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Процедура отримання італійського паспорта нешвидка, тому Суарес навряд чи стане центрфорвардом Ювентуса", – цитує Пірло видання Reuters.

Нагадаємо, з приходом Рональда Кумана у Барселону стосунки між ним і Суаресом погіршились – з першого дня на посаді тренер дав зрозуміти, що уругваєць йому не потрібен. Луїс поспішає отримати громадянство Італії, аби підписати контракт з Ювентусом, проте, скоріше за все, через бюрократичні перепони не встигне зробити це у встановлені терміни (до 6 жовтня).

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