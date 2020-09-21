"Перший тайм вийшов хорошим, шкода, що ми не забили тільки один гол. Під кінець ми втомилися, але ми зберігали зосередженість і контролювали всі ситуації, включаючи контратаки Сампдорії. Буде потрібен час, щоб поєднати всі ідеї про гру. Я не хочу просто копіювати чиїсь ідеї, у мене є свої. Але я хочу взяти щось від команд, які мене надихали.

Дебют Пірло у відеоогляді матчу Ювентус – Сампдорія – 3:0

У нас було не так багато часу, оскільки передсезонна підготовка почалася пізно, а потім всі роз'їхалися до збірних. У нас був тільки один товариський матч, але старт сезону вийшов хорошим. Ми продовжимо працювати.

Відпочинок Роналду? Ми думали про це, обговорювали це. Поки він не втомився, ми тільки почали, але, коли справа дійде до менш важливих ігор, ми постараємося дати йому відпочити. Він дуже розумний хлопець, який дуже добре знає своє тіло, тому він розуміє, коли потрібно відпочити", – наводить слова Пірло Football-Italia.

Нагадаємо, Ювентус під керівництвом Пірло розпочав із розгромної перемоги над Сампдорією (3:0), а один із голів у активі Роналду.

Ювентус у першому матчі Пірло розгромно переміг Сампдорію – розкішний гол дебютанта і "більярд" від Роналду