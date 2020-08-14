Пірло прагне повернути Морату в Ювентус

Альваро Мората потрапив на радари туринського клубу, повідомляє Calciomercato.

Арсенал розглядає обмін гравцями з Ювентусом

27-річний іспанець є пріоритетом для підсилення атакувальної лінії Юве, у шорт-листі головного тренера також перебувають нападник Наполі Аркадіуш Мілік та представник Роми Едін Джеко.

Нагадаємо, Альваро вже має досвід виступів за туринців, він захищав кольори Юве у 2014-2016 роках. У минулому сезоні Ла Ліги Мората провів 34 матчі, в яких відзначився 12-ма голами та двома асистами.

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