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Пірло прагне повернути Морату в Ювентус

06:00 - Читать на русском
Пірло прагне повернути Морату в Ювентус
Андреа Пірло та Альваро Мората / Фото ФК Ювентус

У таборі Ювентуса хочуть бачити форварда Атлетіко Альваро Морату.

Альваро Мората потрапив на радари туринського клубу, повідомляє Calciomercato.

Арсенал розглядає обмін гравцями з Ювентусом

27-річний іспанець є пріоритетом для підсилення атакувальної лінії Юве, у шорт-листі головного тренера також перебувають нападник Наполі Аркадіуш Мілік та представник Роми Едін Джеко.

Нагадаємо, Альваро вже має досвід виступів за туринців, він захищав кольори Юве у 2014-2016 роках. У минулому сезоні Ла Ліги Мората провів 34 матчі, в яких відзначився 12-ма голами та двома асистами.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Трансфери Італія Трансфери Ювентуса Едін Едін Джеко Альваро Альваро Мората Аркадіуш Аркадіуш Мілік Ювентус Ювентус
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