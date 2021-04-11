Пірло поставив собі скромну оцінку за перший сезон у статусі тренера
Головний тренер Ювентуса Андреа пірло розуміє, що нинішні результати команди далекі від максимуму.
"Всі тренери повинні відчувати, що треба проявляти себе кожен божий день. Не кажучи вже про мене, який проводить перший рік у ролі тренера. Футбол був моєю мрією з дитинства, і я буду продовжувати старанно працювати над його вдосконаленням.
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Поки що за цей сезон я б поставив собі 6 балів з 10 можливих. Я знаю, що повинен робити більше, і коли не досягаєш певних результатів, тренер першим бере на себе відповідальність. Моя ідея в футболі – домінувати і тиснути на суперників. Через низку причин ми не змогли повністю реалізувати її, але команда прагне більшого, і ми продовжимо працювати над цим", – наводить слова Пірло Football Italia.
Нагадаємо, Ювентус вилетів від Порту з 1/8 ЛЧ, а в Серії А зберігає лише примарні шанси захистити титул. Єдина надія на трофей – фінал Кубка Італії проти Аталанти.
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