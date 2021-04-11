"Всі тренери повинні відчувати, що треба проявляти себе кожен божий день. Не кажучи вже про мене, який проводить перший рік у ролі тренера. Футбол був моєю мрією з дитинства, і я буду продовжувати старанно працювати над його вдосконаленням.

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Поки що за цей сезон я б поставив собі 6 балів з 10 можливих. Я знаю, що повинен робити більше, і коли не досягаєш певних результатів, тренер першим бере на себе відповідальність. Моя ідея в футболі – домінувати і тиснути на суперників. Через низку причин ми не змогли повністю реалізувати її, але команда прагне більшого, і ми продовжимо працювати над цим", – наводить слова Пірло Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус вилетів від Порту з 1/8 ЛЧ, а в Серії А зберігає лише примарні шанси захистити титул. Єдина надія на трофей – фінал Кубка Італії проти Аталанти.

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