Пірло отримає тренерську ліцензію найближчим часом

Колишній Лідер збірної Італії Андреа Пірло невдовзі може розпочати кар'єру наставника.

"Чи сумую я за футболом? Ні, я в порядку. Я вирішив завершити кар'єру в ідеальний момент. Я відчував себе втомленим, мені дошкуляв біль, тому час було відповідним.

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Зараз я не сумую за грою. Мені і вдома добре. Працюю експертом на телебачені, але не витрачаю на це занадто багато часу. Люблю побути з родиною, з друзями.

Ходжу на тренерські курси. У вересні я отримаю останню ліцензію, а після цього, ймовірно, зможу тренувати", – цитує Пірло Daily Mail.

Нагадаємо, Андреа Пірло оголосив про завершення кар'єри гравця у 2017-му. Останнім клубом італійця був Нью-Йорк Сіті.

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