Пірло офіційно очолив Ювентус

Андреа Пірло підписав контракт з Ювентусом терміном на 2 роки, інформує офіційний сайт туринців.

Ювентус офіційно звільнив Саррі

Додамо, що Пірло є легендою італійського футболу, він відомий своїми виступами за Мілан, Ювентус та національну збірну. Кольори туринців екс-хавбек захищав у 2011-2015 роках, і у кожному сезоні вигравав золоті медалі Серії А. Пірло вже розпочав свою тренерську кар'єру, очоливши молодіжку "старої синьйори" 30 липня цього року.

Нагадаємо, Ювентус офіційно звільнив Мауріціо Саррі після вильоту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Ліона. Фахівець виграв лише чемпіонат Італії з туринцями, програвши фінал Кубка Італії та Суперкубок.

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