toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ

Пірло офіційно очолив Ювентус

21:13 - Читать на русском
Пірло офіційно очолив Ювентус
Андреа Пірло / Reuters

Легендарний Андреа Пірло зробив серйозний крок у своїй тренерській кар'єрі, ставши наставником Ювентуса.

Андреа Пірло підписав контракт з Ювентусом терміном на 2 роки, інформує офіційний сайт туринців.

Ювентус офіційно звільнив Саррі

Додамо, що Пірло є легендою італійського футболу, він відомий своїми виступами за Мілан, Ювентус та національну збірну. Кольори туринців екс-хавбек захищав у 2011-2015 роках, і у кожному сезоні вигравав золоті медалі Серії А. Пірло вже розпочав свою тренерську кар'єру, очоливши молодіжку "старої синьйори" 30 липня цього року.

Нагадаємо, Ювентус офіційно звільнив Мауріціо Саррі після вильоту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Ліона. Фахівець виграв лише чемпіонат Італії з туринцями, програвши фінал Кубка Італії та Суперкубок.

Роналду пограбували "вбивця" Шахтаря і зірка Ювентуса – Кріш залишився без тренера і може піти, топ-клуб на горизонті

blog_ava
Динамо підписало Шевченка – одного з головних талантів академії Шахтаря
10:11
26334
Теги
Ювентус Ювентус Італія Головне Андреа Андреа Пірло
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ювентус офіційно звільнив Саррі
    Італія — 15:387490 Ювентус офіційно звільнив Саррі
2
дн
:
19
год
:
11
хв
ОПФК Черкащина
17:30
Миколаїв
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?