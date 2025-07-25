Пірло офіційно очолив нову команду – легендарний італієць майже рік шукав роботу
11:36 - Читати іншою мовою
Екс-гравець Мілана та Ювентуса Андреа Пірло повернувся до роботи після відпустки.
Андреа Пірло очолив футбольний клуб Юнайтед з ОАЕ. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Подробиці угоди не розголошують.
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Пірло розпочав свою тренерську кар'єру у 2020 році. Планувалося, що він працюватиме з молодіжкою Ювентуса, але італійцю швидко довірили першу команду туринців. Утім, це не увінчалося успіхом. Після від'їзду з Турина Пірло очолив Карагюмрюк. У Туреччині італієць затримався лише на рік.
Останнім клубом Андреа була Сампдорія, яку він покинув у серпня 2024 року після невдалого старту.
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