Екс-гравець Мілана та Ювентуса Андреа Пірло повернувся до роботи після відпустки.

Андреа Пірло очолив футбольний клуб Юнайтед з ОАЕ. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Подробиці угоди не розголошують.

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Пірло розпочав свою тренерську кар'єру у 2020 році. Планувалося, що він працюватиме з молодіжкою Ювентуса, але італійцю швидко довірили першу команду туринців. Утім, це не увінчалося успіхом. Після від'їзду з Турина Пірло очолив Карагюмрюк. У Туреччині італієць затримався лише на рік.

Останнім клубом Андреа була Сампдорія, яку він покинув у серпня 2024 року після невдалого старту.

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