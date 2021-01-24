"Перемога в Суперкубку Італії подарувала нам ентузіазм та ейфорію, що дозволило нам добре тренуватися, незважаючи на втому в останні кілька днів. Ми вже думаємо про цілі на майбутнє, і ми готові до матчу з Болоньєю.

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Це не змінює мого ентузіазму, оскільки я відчував те ж саме з першого дня. Трофей нічого не змінює для мене, я хочу вигравати більше.

У нас були злети і падіння, як і у будь-якої іншої команди в цьому сезоні. Це через складний календар і відсутність передсезонної підготовки. Всі відчувають ментальну втому, нелегко зберігати концентрацію по 90 хвилин кожні три дні, але ми працюємо над цим", – цитує Пірло Football Italia.

До слова, "Стара синьйора" переграла Наполі у фіналі Суперкубка Італії (2:0), а для наставника Юве це був перший трофей у тренерській кар'єрі. Вже сьогодні, 24 січня, підопічні Андреа Пірло зустрінуться з Болоньєю в рамках 19-го туру Серії А.

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