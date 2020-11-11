Влітку клуб не зміг задовольнити двох прохань Маестро, повідомляє Football Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Пірло розчарований гравцем збірної Італії і хоче продати його вже взимку

Пірло хотів бачити у команді форварда Едіна Джеко та хавбека Мануеля Локателлі. Рома відмовилася відпускати боснійця, оскільки не знайшла йому заміну. Проблемою ж гравця Сассуоло стала ціна. "Нероверді" вимагали за Локателлі 40 млн євро, які Ювентус не міг собі дозволити. Пірло довелося задовольнятися запасними варіантами – з Атлетіко взяли Альваро Морату, а з Шальке прибув Вестон Маккені.

Нагадаємо, Ювентус не надто впевнено розпочав сезон 2020/21. Туринці після 7 турів посідають лише п'яту сходинку Серії А, в Лізі чемпіонів здолали Динамо та Ференцварош, але програли Барселоні.

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