Пірло назвав свого наступника – він ніколи не грав в Італії

Іспанія — 24 вер 399
-
Барселона у рідних стінах втримала важку перемогу над Вільяреалом – Мессі знову отримав пошкодження
-
Манчестер Сіті без Зінченка на класі здолав Престон і вийшов до наступного раунду Кубка лігиАнглія — 24 вер 930
-
Маліновський та Соломон серед 50 гравців, які можуть здивувати у цьогорічній Лізі чемпіонів за версією World SoccerЛіга чемпіонів — 24 вер 444
-
Лунін потрапив у топ-40 номінантів на Golden Boy-2019Іспанія — 24 вер 387
-
Чеферін оголосив господарів фіналів Ліги Європи та Суперкубка УЄФА-2021 – серед кандидатів був ХарківЛіга Європи — 24 вер 1922