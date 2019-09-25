toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ПРЕСТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Пірло назвав свого наступника – він ніколи не грав в Італії

06:00 3 Читать на русском
Пірло назвав свого наступника – він ніколи не грав в Італії
Андреа Пірло / Фото ФК Ювентус

Легенда італійського футболу Андреа Пірло слідкує за поточним станом справ у європейських клубах.

"Єдиний, хто, можливо, схожий на мене, це Френкі де Йонг. У стилі гри П'яніча також є певна схожість зі мною, але ми різні, у кожного свої підходи", – цитує Пірло Football Italia з посиланням на Radio Bianconera.

Пірло отримає тренерську ліцензію найближчим часом

Нагадаємо, Френкі де Йонг влітку перейшов з Аякса в Барселону. В поточному сезоні Ла Ліги 22-річний півзахисник провів 6 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

Пірло завершив свою кар'єру у 2017 році. 40-річному екс-хавбеку вдалось провести 116 матчів за збірну Італії.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Сьогодні УЄФА назве господарів фіналів єврокубків – на один із них претендує Україна
24 вересня
8889
Теги
Ювентус Ювентус Барселона Барселона Італія Френкі де Йонг Френкі де Йонг Андреа Пірло Андреа Пірло Міралем П'яніч Міралем П'яніч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
55
хв
Маріуполь
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук