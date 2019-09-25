Пірло назвав свого наступника – він ніколи не грав в Італії

Легенда італійського футболу Андреа Пірло слідкує за поточним станом справ у європейських клубах.

"Єдиний, хто, можливо, схожий на мене, це Френкі де Йонг. У стилі гри П'яніча також є певна схожість зі мною, але ми різні, у кожного свої підходи", – цитує Пірло Football Italia з посиланням на Radio Bianconera.

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Нагадаємо, Френкі де Йонг влітку перейшов з Аякса в Барселону. В поточному сезоні Ла Ліги 22-річний півзахисник провів 6 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

Пірло завершив свою кар'єру у 2017 році. 40-річному екс-хавбеку вдалось провести 116 матчів за збірну Італії.

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