У туринців не залишилося турнірних завдань у Серії А. Відіграти десятиочкове відставання від Інтера практично не можливо, тому керівництво вже оцінює перспективи на майбутнє цієї команди і цього тренерського штабу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Буффон розчарований рівнем довіри Пірло і планує вдруге покинути Ювентус

За інформацією видання, Андреа Пірло можуть звільнити вже після матчу з Наполі, який запланований на 7 квітня. Поєдинки з Торіно (3 квітня) та "партенопейцями" будуть вирішальними для наставника "Старої сеньйори". У разі невдачі в цих зустрічах фахівець буде відправлений у відставку.

Нагадаємо, Ювентус вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, а також розташувалися на третьому місці в чемпіонаті Італії. Туринці під керівництвом Пірло набрали 55 очок у 27 матчах Серії А та вийшли у фінал Кубка Італії, в якому зіграють проти Аталанти.

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