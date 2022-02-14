Пірло може відновити тренерську кар'єру в найгіршій команді Серії А
22:04 - Читать на русском
Колишній наставник Ювентуса Андреа Пірло близький до повернення до роботи тренером у Серії А.
Пірло отримав пропозицію очолити Салернітану, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Фахівцю пропонують контракт на 4 роки.
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Як повідомляє Milan News, окрім Андреа, керівництво "коників" пропонувало роботу Дженнаро Гаттузо, Деліо Россі та Клаудіо Раньєрі, але усі троє відмовились.
Додамо, що Пірло працював головним тренером лише один сезон – італійська легенда очолював Ювентус у кампанії 2020/21.
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