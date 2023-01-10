Легенда Мілана та Ювентуса Андреа Пірло може спробувати свої сили у європейській топ-збірній.

43-річний італійський фахівець має шанси стати головним тренером збірної Бельгії, стверджує TuttoMercatoWeb.

Португалія офіційно призначила головного тренера – Роналду тренуватиме невдаха ЧС-2022

Королівська федерація футболу включила Пірло у шорт-лист кандидатів на вакантний пост. З усіма претендентами цього тижня планують провести співбесіди. Зараз Андреа очолює турецький Карагюмрюк, контракт з яким чинний до літа цього року.

Нагадаємо, на ЧС-2022 "червоні дияволи" виступили провально, не зумівши навіть подолати груповий етап, де їхніми суперниками були Хорватія, Марокко та Канада. Роберто Мартінеса, який пропрацював у збірній 6 років, звільнили, але він вже очолив Португалію.

Калініченко видав головне шоу на ЧС-2006, Тимощук – найкращий після Пірло: свіжий погляд на єдиний Мундіаль збірної