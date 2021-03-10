"Коли припускаєшся чотирьох серйозних помилок у двох матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, ти вибуваєш. Ми не сприйняли неправильно вилучення гравця Порту. Все, що ми могли робити, це намагатися розтягнути їх, переміщаючи м'яч з флангу на фланг, насичивши штрафний майданчик гравцями. Так і приходять голи.

Ювентус – Порту – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Буде потрібно кілька днів, щоб залишити думки про цю гру, але потім ми повинні підходити до кожного матчу з вірним настроєм, усвідомлювати, що ще тільки березень і у нас є час піднятися вище в таблиці Серії А.

Ми добре почали гру, могли відразу повести в рахунку після моменту Альваро Морати. Гола не сталося, потім була помилка з пенальті, ми могли пропустити і вдруге, однак у другому таймі зіграли як треба, додатковий гравець теж в цьому допоміг.

Я не думаю, що наша проблема в дебютах. Ми розуміли, що Порту буде так грати, гра б змінилася, якби ми забили в стартові хвилини. Коли пропускаєш, матч стає зовсім іншим", – наводить слова Пірло Football-Italia.

Нагадаємо, Ювентус переміг Порту (3:2), проте за сумою двох матчів саме португальці вийшли до наступного раунду.

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