Переможець минулого чемпіонату (Ювентус) та чинний володар Кубка Італії (Наполі) зіграють за Суперкубок 20 січня в Реджо-Емілії на Мапеї Стедіум, повідомляє прес-служба Серії А.

Відзначимо, що навіть в умовах пандемії італійці розширяють географію Суперкубка. Після двох років у Саудівській Аравії матч знову проведуть на Апеннінах. Причому домашня арена Сассуоло вперше удостоїлася такого права.

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Рекордсменом залишається Мілан, де Суперкубок розігрували 11 разів. Загалом в Італії цей матч проводили 21 раз. Окрім Мілана, команди також грали в Турині (4), Римі (4), Неаполі (1), Генуї (1). За межами країни за трофей грали 11 разів: чотири – в Китаї, двічі в США, Катарі та Саудівській Аравії, а також одного разу гра відбулася в Лівії.

Додамо, що матч за Суперкубок може стати першою дуеллю для колишніх партнерів, а нині наставників Ювентуса та Наполі – Андреа Пірло та Дженнаро Гаттузо. Це мало відбутися ще в 3 турі нинішнього сезону, але тоді неаполітанцям заборонили летіти в Турин через спалах коронавірусу, а пізніше "б'янконері" отримали технічну перемогу.

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