Керівники італійського футболу ще перед початком сезону повідомили про зміни в інтерпретації правил. Функціонери вирішили, що в матчах занадто багато свистків через гру руками. У новому сезоні "легкі" порушення не будуть фіксуватися.

Дебют Пірло у відеоогляді матчу Ювентус – Сампдорія – 3:0

Зазначається, що фол буде призначений, якщо гра рукою істотно вплинула на результат епізоду. Це стосується як дій у захисті, так і у нападі. Відтепер не всі потрапляння м'яча у руку в гравців нападу будуть каратися.

Побачити нові правила в дії можна було вже у першому матчі Ювентуса. Це сколихнуло невеликий скандал, адже в Італії досі звинувачують туринців у так званій роботі з арбітрами. Епізод трапився на 44-й хвилині, коли Бонуччі намагався завадити пробити Бонаццолі, і м'яч влучив у руку захисника "б'янконері". Головний рефері Марко Піччініні фолу не вгледів.

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La Gazzetta dello Sport опублікувала роз'яснення епізоду від суддівського департаменту. Зазначається, що відстань між гравцями була занадто малою, а м'яч не летів у бік воріт, тому фол був справедливо не зафіксований. Водночас культове видання висловлює сподівання, що подібне трактування справді стане трендом, а не буде проявлятися лише епізодично.