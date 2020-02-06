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Пірло, Бонєк та президент Маліновського поповнили Зал слави італійського футболу

11:00 651 Читать на русском
Пірло, Бонєк та президент Маліновського поповнили Зал слави італійського футболу
Андреа Пірло / Фото Bleacher Report

В Італії традиційно обрали легенд, які залишили вагомий слід в історії місцевого футболу.

Легенда Серії А Андреа Пірло, колишній хавбек Ювентуса та Роми Збігнєв Бонєк і екс-тренер низки італійських клубів Карло Маццоне будуть введені у Зал слави місцевого футболу, повідомляє офіційний сайт федерації.

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Варто відзначити, що до цього списку видатних діячів футболу також потрапив президент Аталанти Антоніо Перкассі, який особисто влітку наполягав на трансфері українського хавбека Руслана Маліновського, незважаючи на сумніви головного тренера бергамасків Джан П'єро Гасперіні.

Офіційна церемонія введення у Зал слави відбудеться 4 травня.

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Теги
Італія Андреа Пірло Андреа Пірло Руслан Маліновський Руслан Маліновський Збігнєв Бонєк Серія А
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