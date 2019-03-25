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Пірло: Балотеллі, бери приклад з Кіна

15:50 284 Читать на русском
Пірло: Балотеллі, бери приклад з Кіна
Пірло та Балотеллі / Reuters

Колишній гравець збірної Італії Андреа Пірло похвалив Мойзе Кіна та закликав Маріо Балотеллі взяти приклад з вундеркінда.

Андреа Пірло порадив колишньому товаришу по команді Італії Маріо Балотеллі взяти приклад з Мойзе Кіна.

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"Я почуваюсь дуже добре, не сумую за тренуваннями, адже тепер можу проводити більше часу з сім'єю.

Якщо Балотеллі дійсно визнає, що більше немає виправдань, це буде гарним знаком. Тим не менш, це правильно, що ми викликаємо Кіна, враховуючи його виступ у Удіне", – розповів Пірло в коментарі Gazzetta dello Sport.

Кін став наймолодшим автором гола у збірній Італії за більш ніж 60 років

Кін відзначився дебютним голом за збірну Італії в матчі проти Фінляндії в суботу, в той час як Балотеллі не був запрошений до заявки.

Теги
Андреа Пірло Андреа Пірло Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Італія Мойзе Кін Мойзе Кін
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