"Бонуччі відчув слабкість ще в грі з Динамо. Вчора ввечері це повторилося, він точно не зіграє проти Барселони. Стан Бонуччі ми оцінимо вранці, хоча все виглядає не дуже оптимістично. Завтра вранці ми побачимо, хто є в розпорядженні і спробуємо щось робити.

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Барселона – сильна команда з кваліфікованими футболістами. Нам належить провести хорошу гру. Хоча у нас не буде наших захисників, ми спробуємо компенсувати ці втрати. Завтра багатьом футболістам доведеться жертвувати собою заради команди.

Мессі – частина історії світового і сучасного футболу, він і Роналду роблять надзвичайні речі протягом 15 років. Я до цього протистояв йому у статусі гравця, і завтра буде перша гра як для тренера. Сподіваюсь на те, що це буде не один з найкращих вечорів Мессі", – цитує Пірло Sportmediaset.

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