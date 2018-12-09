Пірло – Джилардіно – Шевченко: Мілан пригадав шикарну гольову атаку за участі легендарного тріо – ретро дня

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Олімпік – Десна, Олександрія – Львів: анонс матчів УПЛ
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Еспаньйол – Барселона: вечір імені Лео Мессі, незламний дух господарів та прихований геній ДембелеУкраїна — 01:15 1648
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Челсі – Манчестер Сіті: прагматичний Саррі, несподівана стандартність Гвардіоли та Давід Луїс як герой матчуАнглія — 8 груд 2794
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