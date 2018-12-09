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Пірло – Джилардіно – Шевченко: Мілан пригадав шикарну гольову атаку за участі легендарного тріо – ретро дня

10:47 215 Читать на русском
Пірло – Джилардіно – Шевченко: Мілан пригадав шикарну гольову атаку за участі легендарного тріо – ретро дня
Андрій Шевченко / соцмережі

Мілан вирішив нагадати своїм вболівальникам, як у складі команди феєрили Шевченко, Джилардіно та Пірло.

"Россонері" у Twitter пригадали гол Шевченка у ворота Удінезе в 2006 році після чудової комбінації. Пірло відпасував на Шевченка, українець ефектно обігрався з Джилардіно, увірвався в штрафний майданчик та влучно пробив у кут воріт.

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Теги
Італія Альберто Джилардіно Альберто Джилардіно Андреа Пірло Андреа Пірло Мілан Мілан Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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